Химическая отрава в янтарной бутылке: Роскачество назвало худшие бренды растительного масла

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Роскачество провело исследование, важное для российских потребителей, и выяснило, какие торговые марки вызывают вопросы в плане состава и маркировки. В частности, продукция брендов "Кубань", "Green Ray", "Золотой стандарт" и "Империя Солнца" получила больше всего замечаний из-за нарушений в составе, упаковке и маркировке.

Однако эксперты заверяют, что употребление продукции этих брендов безопасно для здоровья. Выявленные недостатки не являются критичными, хотя устранение этих замечаний может повысить качество товаров. Производители также сообщили, что намерены оперативно устранить все недочеты. Повторные проверки Роскачества позже подтвердили, что нарушения были устранены.

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