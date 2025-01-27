Дубайский шоколад, сквиш "Лапка" и "Сумерки": что жители Коми искали на Авито в 2024 году

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В 2024 году аналитики Авито изучали, какие товары пользователи из Коми искали на их платформе, чтобы выяснить новые тренды и возрождения в популярности. За прошедший год на первый план вышли несколько новых модных направлений, а также возобновился интерес к винтажной фотографии, мебели и посуде.

Одним из неожиданных открытий стала популярность так называемого дубайского шоколада, который стал хитом благодаря обзору блогера. В видео инфлюенсер аппетитно ломала большую плитку с густой фисташковой начинкой, что привлекло миллионы просмотров и вызвало ажиотаж на продукт. В результате на Авито появились предложения от кондитеров, которые начали предлагать свои аналоги этого изделия. Лакомство искали на площадке более 200 тысяч раз, а интернет наводнили видео с попытками воспроизвести рецепт.

Настоящая сенсация 2024 года — это продукция от модели Хейли Бибер. Бальзамы для губ и уникальные чехлы для телефона, оснащенные специальным "карманом" для косметического продукта, завоевали сердца модниц. Чехлы искали тысячи пользователей на Авито. Также в моду вошли украшения, такие как шнурки, бусы, брелки и кисточки, которые активно использовались для оформления сумок и одежды. Спрос на такие украшения, особенно ручной работы, вырос в 3, 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Дети поколения альфа в 2024 году были в восторге от сквишей-лапок — липких игрушек, которые можно мять и подбрасывать. Их разыскивали на Авито более 20 тысяч раз.

Интерес к прошлому тоже возрос: спрос на цифровые фотоаппараты увеличился в 2, 6 раза. Несмотря на распространенность смартфонов, профессиональные фотографы, блогеры и любители вновь обратили внимание на данную технику. Популярность моментальных фотоаппаратов возросла на 47%, а пленочных — на 8%.

На 14% увеличился спрос на винтажную мебель, особенно на комоды, стеллажи и столы. Часто на Авито ищут винтажную посуду, включая хрусталь, фарфор и керамику, которые вновь стали модными.