На должность руководителя Комитета по молодежной политике рассматривают молодых кадров

В своих аккаунтах в социальных сетях врио Главы Коми поделился событиями встречи с сыктывкарскими студентами и его намерением поддержать молодежь в государственных структурах.

"Незадолго до Татьяниного дня я взаимодействовал со студентами на площадке университета имени Питирима Сорокина, где мы открыто и без формальностей обсудили насущные вопросы. Мы думали, что нужно сделать для того, чтобы наш северный уголок стал предметом еще большей гордости и чтобы здесь комфортно жили все".

Сегодня важно предоставить молодежи возможность проявить себя в государственных учреждениях и районных администрациях. Мы планируем запустить программу обучения управленческих кадров среди молодежи. Студенты вузов и колледжей с энтузиазмом поддержали эту инициативу.

Главный акцент будет сделан на молодых и активных, готовых трудиться на благо региона. В течение ближайших 3-4 месяцев мы разработаем учебный курс длительностью от полутора до двух лет. Я лично готов поделиться своим жизненным опытом открыто и без прикрас.