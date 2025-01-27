На должность руководителя Комитета по молодежной политике рассматривают молодых кадров
- 09:50 27 января
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- Инесса Богатая
В своих аккаунтах в социальных сетях врио Главы Коми поделился событиями встречи с сыктывкарскими студентами и его намерением поддержать молодежь в государственных структурах.
"Незадолго до Татьяниного дня я взаимодействовал со студентами на площадке университета имени Питирима Сорокина, где мы открыто и без формальностей обсудили насущные вопросы. Мы думали, что нужно сделать для того, чтобы наш северный уголок стал предметом еще большей гордости и чтобы здесь комфортно жили все".
Сегодня важно предоставить молодежи возможность проявить себя в государственных учреждениях и районных администрациях. Мы планируем запустить программу обучения управленческих кадров среди молодежи. Студенты вузов и колледжей с энтузиазмом поддержали эту инициативу.
Главный акцент будет сделан на молодых и активных, готовых трудиться на благо региона. В течение ближайших 3-4 месяцев мы разработаем учебный курс длительностью от полутора до двух лет. Я лично готов поделиться своим жизненным опытом открыто и без прикрас.
"На начальном этапе мы наберем около 1500 участников, но только наиболее целеустремленные и стрессоустойчивые дойдут до конца. Кстати, у нас уже открыта вакансия руководителя Комитета по молодежной политике, и мы сейчас рассматриваем несколько кандидатур — молодых и перспективных, тех, у кого есть искра в глазах", — написал Ростислав Гольдштейн.
Стоит напомнить, что, согласно информации на сайте комитета, сейчас обязанности председателя структуры выполняет 62-летний Александр Пасечник. Данные обновлены 13 января 2025 года.