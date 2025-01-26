В Ухте мужчина избил приятеля и вытащил его на лестничную площадку: инцидент произошел из-за тарелки гречки

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Согласно информации пресс-службы судов Республики Коми, Ухтинский городской суд вынес приговор местному жителю, уже имеющему судимость. После досрочного освобождения из заключения 8 марта 2024 года, ухтинец вместе с друзьями отмечал это событие, злоупотребляя алкоголем до конца того же месяца. В один из вечеров его приятель уронил на пол тарелку с гречкой. Раздосадованный созданным беспорядком, ухтинец решил дать приятелю урок — сначала ударил его кулаком в лоб, а затем вытащил на лестничную площадку и, когда тот упал, нанес несколько ударов ногами в голову и корпус. Оставив потерпевшего в подъезде, он вернулся в квартиру.

Пострадавший, не пожелав долго оставаться на лестничной площадке, нашел закрытую дверь квартиры друга и через балконное окно вернулся обратно. Вместе с обидчиком они продолжили употреблять алкоголь в течение еще нескольких дней, при этом пострадавший жаловался на головную боль, которую связывал с выпивкой.

Через неделю после инцидента, когда состояние потерпевшего резко ухудшилось, ухтинец вызвал ему скорую помощь, и его госпитализировали.

В городской больнице у потерпевшего обнаружили закрытую черепно-мозговую травму с тяжелым ушибом головного мозга, что нанесло серьезный вред его здоровью и создало угрозу для жизни.