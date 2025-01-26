В Коми началось нашествие хищных птиц: ученый рассказал, почему они массово прилетают в города республики

Фото со страницы Светланы Радионовой

Глеб Накул, научный сотрудник отдела экологии животных Коми научного центра, объяснил, как птицы в Коми переживают зимний период. Чтобы выдержать низкие температуры, птицы ищут укромные уголки, пользуются своим природным «пальто», а также замедляют ритм сердцебиения.

Иногда в Коми остаются зимовать водоплавающие птицы, такие как речные утки – кряквы, свиязи, чирки, если находят пищу. Они селятся на незамёрзших участках рек и озёр. Вблизи Сыктывкара их можно увидеть на реке Вычегда около станции ГИМС и на искусственном канале.

Лесные птицы больше всего страдают от холодов. Они находят укрытия в дуплах деревьев, трещинах коры, старых гнёздах. Крупные птицы часто прячутся в снегу. Их перья служат хорошей изоляцией. Распушив оперение, они удерживают тепло, как будто надели шубу. Маленькие птицы способны временно замедлять свой метаболизм, обычно ночью, зарываясь в щели, снижают температуру тела и частоту сердечных сокращений.

Крупные птицы регулируют своё поведение: уменьшают активность и больше времени посвящают кормежке или перемещаются туда, где много кормов. Хищные совы и дневные хищники часто перемещаются в города и крупные поселения, где обилие грызунов, мелких птиц и мясных отходов.