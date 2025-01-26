В Коми арестовали участника группы, обманувшей 566 человек из 12 российских регионов
- 20:30 26 января
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- Елизавета Петрова
Суд в Сыктывкаре поместил под арест участника группы преступников, обвиняемых в обмане 566 человек из 12 российских регионов под предлогом инвестиций.
Как сообщила пресс-служба суда, ущерб составил свыше 350 миллионов рублей.
"Суд удовлетворил запрос следствия на арест Когутяка К. В., жителя Сыктывкара, обвиняемого в особо крупной краже имущества, совершенной организованной группой путем обмана (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в заявлении пресс-службы.
По версии следствия, преступная группа была создана в 2009 году. Ее члены убеждали граждан в возможности получения высокого дохода через международный рынок "Форекс", предлагая вложения в управляемые ими компании. Когутяк занимался привлечением граждан к инвестициям в Сыктывкарские компании - ООО "Телетрейд-Сыктывкар" и ООО "Консалт-Финанс". Его обязанностью было вводить клиентов в заблуждение относительно высокого дохода и навязывать несуществующие услуги по управлению капиталами, используя менеджеров с минимальной подготовкой, не владеющих необходимыми финансовыми знаниями и опытом.
Для махинаций использовались специальные модификации - плагины к торговой платформе, имитирующие участие в валютных торгах на "Форексе", хотя на самом деле никаких операций не совершалось, и деньги клиентов переводились на счета контролируемых фирм и выводились в наличный оборот.
"В настоящее время в одно производство соединены 23 уголовных дела, возбужденных и расследуемых в 12 регионах России по аналогичным преступлениям. Более 566 человек признаны потерпевшими и гражданскими истцами, а общий ущерб превышает 350 миллионов рублей. Когутяк находится под арестом сроком на два месяца. Дело передано в Следственный департамент МВД России", - сообщили в суде.