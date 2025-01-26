В Сыктывкаре водители не поделили «зеленый» перекресток: есть пострадавшая

Фото ГАИ по Коми

Водитель автомобиля KIA начал выполнять маневр поворота, но неудачно столкнулся с автомобилем Toyota. Оба транспортных средства двигались при разрешающем сигнале светофора.

Как сообщили в Госавтоинспекции Коми агентству БНК, инцидент произошел 25 января в Сыктывкаре около 18:20. Мужчина, 1973 года рождения, управляя KIA по Ухтинскому шоссе, на регулируемом перекрестке с Калинина при повороте налево, проигнорировал необходимость уступить дорогу и врезался в Toyota. Второй автомобиль также двигался прямо на зеленый сигнал.

В результате ДТП травмы получила водитель Toyota, женщина 1976 года рождения. У нее диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб левого предплечья, однако госпитализация ей не потребовалась. Водитель KIA управляет автомобилем с 1994 года.