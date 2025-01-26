В Коми запустят программу подготовки молодежных управленческих кадров
- 16:30 26 января
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- Елизавета Петрова
В Коми собираются внедрить программу подготовки управленческих кадров среди молодежи.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель региона Ростислав Гольдштейн.
Он заявил, что настало время открыть «зеленый свет» для новой управленческой элиты Коми в правительственных структурах.
«С этой целью мы планируем создать программу по подготовке управляющих кадров из молодых людей», – отметил временно исполняющий обязанности главы республики.
Гольдштейн подчеркнул, что студенческое сообщество поддержало это начинание. По его словам, в Коми делают акцент на энергичных молодых людях, стремящихся внести вклад в развитие региона. Планируется создать учебный курс в течение ближайших 3-4 месяцев, рассчитанный на 1,5-2 года.
«Я сам готов поделиться своим опытом – честно и откровенно», – добавил Гольдштейн.
На первом этапе будет отобрано около 1,5 тысяч участников, и, как объяснил Гольдштейн, до конца дойдут только самые настойчивые и выносливые. Сейчас в Коми есть вакантная позиция главы Комитета по молодежной политике.
«Мы рассматриваем несколько кандидатов – молодых и перспективных, тех, у кого есть огонь в глазах», – поделился руководитель региона.