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В Коми запустят программу подготовки молодежных управленческих кадров

В Коми запустят программу подготовки молодежных управленческих кадровФото: пресс-служба главы Коми

В Коми собираются внедрить программу подготовки управленческих кадров среди молодежи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель региона Ростислав Гольдштейн.

Он заявил, что настало время открыть «зеленый свет» для новой управленческой элиты Коми в правительственных структурах.

«С этой целью мы планируем создать программу по подготовке управляющих кадров из молодых людей», – отметил временно исполняющий обязанности главы республики.

Гольдштейн подчеркнул, что студенческое сообщество поддержало это начинание. По его словам, в Коми делают акцент на энергичных молодых людях, стремящихся внести вклад в развитие региона. Планируется создать учебный курс в течение ближайших 3-4 месяцев, рассчитанный на 1,5-2 года.

«Я сам готов поделиться своим опытом – честно и откровенно», – добавил Гольдштейн.

На первом этапе будет отобрано около 1,5 тысяч участников, и, как объяснил Гольдштейн, до конца дойдут только самые настойчивые и выносливые. Сейчас в Коми есть вакантная позиция главы Комитета по молодежной политике.

«Мы рассматриваем несколько кандидатов – молодых и перспективных, тех, у кого есть огонь в глазах», – поделился руководитель региона.

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