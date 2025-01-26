В Коми запустят программу подготовки молодежных управленческих кадров

В Коми собираются внедрить программу подготовки управленческих кадров среди молодежи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель региона Ростислав Гольдштейн.

Он заявил, что настало время открыть «зеленый свет» для новой управленческой элиты Коми в правительственных структурах.

«С этой целью мы планируем создать программу по подготовке управляющих кадров из молодых людей», – отметил временно исполняющий обязанности главы республики.

Гольдштейн подчеркнул, что студенческое сообщество поддержало это начинание. По его словам, в Коми делают акцент на энергичных молодых людях, стремящихся внести вклад в развитие региона. Планируется создать учебный курс в течение ближайших 3-4 месяцев, рассчитанный на 1,5-2 года.