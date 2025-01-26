В Коми вернут знаки отличия для волонтеров

В Коми снова будут вручать награду для волонтеров.

Об этом сообщил в соцсетях врио главы республики Ростислав Гольдштейн.

Он отметил, что на встрече с сыктывкарскими студентами обсуждали развитие волонтерской деятельности.

"Наши студенты активно стремятся помогать окружающим. Волонтеры приходят на помощь в трудные моменты. К примеру, в прошлом году они поддержали женщину с двумя детьми из Сыктывкара после пожара в её квартире. Я вручил им благодарственные письма. Тогда и возник вопрос, почему в Коми перестали награждать знаком отличия «За вклад в развитие добровольчества». Причины мне неизвестны. Но мы это исправим. Волонтеры, добровольцы – замечательные люди. Мы обязательно восстановим вручение этих наград", - написал Ростислав Гольдштейн.