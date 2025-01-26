ООО "Трударенда" перешло в собственность Корткеросского района

Юридически завершен процесс передачи ООО "Трударенда" в собственность Корткеросского района, о чем в социальных сетях сообщил глава района Константин Сажин.

Он рассказал об истории предприятия, которое отпраздновало свой 60-летний юбилей в прошлом году.

7 мая 1964 года был основан Корткеросский дорожный участок № 715 управления и строительства автодорог при Совете Министров Коми АССР. Со временем учреждение многократно меняло свое название.

С мая 1970 года предприятие стало Государственным предприятием "Корткеросское дорожно-строительное управление". В ноябре 1998 года оно преобразовано в Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Корткеросское дорожно-строительное управление".

После этого оно подверглось приватизации и неоднократно меняло владельцев: с 1 марта 2004 года это были ООО "Дорожник", ООО "Тракт", ООО "Локчимдор", ООО "Керосдорстрой". И, наконец, с 1 января 2015 года предприятие стало именоваться ООО "Трударенда".

Период расцвета предприятия связывают с заслуженным строителем России Аркадием Кирушевым, который возглавлял его с 1969 по 2008 год. В это время в районе построили множество дорог с твердым покрытием, что значительно улучшило транспортную связанность населенных пунктов и районного центра.

Основное направление работы предприятия — строительство, реконструкция, обслуживание и ремонт автомобильных дорог в Корткеросском районе, а также в других районах Республики Коми.