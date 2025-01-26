За сутки в Коми два пешехода-нарушителя попали в ДТП и получили травмы

Фото ГАИ по Коми

Как сообщили журналистам БНК в отделении ГИБДД по Коми, первое дорожно-транспортное происшествие 25 января случилось в Ухте около 10:50. Мужчина 1963 года рождения, управлявший автомобилем Geely, двигался по проспекту Космонавтов. У дома №17/2 он сбил мужчину 1948 года рождения, пересекавшего дорогу в неположенном месте.

У пострадавшего диагностировали растяжение связок в области правого колена и плеча, госпитализация не потребовалась. Водитель иномарки управляет транспортным средством с 2001 года.

Вторая авария произошла в Воркуте, примерно в 17:00. Водитель 1974 года рождения на автомобиле ВАЗ-21102 ехал по бульвару Пищевиков. Возле дома №35 он столкнулся с женщиной 1972 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.