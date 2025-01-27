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С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у кого на телефоне установлен "Сбербанк Онлайн"

С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у кого на телефоне установлен "Сбербанк Онлайн"

Сбербанк совершенствует мобильное приложение, делая его более удобным для пользователей. Новая функция позволяет отказаться от множества пластиковых карт лояльности, поместив их в приложение Сбербанк Онлайн.

Теперь все карты лояльности можно хранить виртуально. В наше время магазины активно предлагают программы лояльности, но наличие множества карт затрудняет их использование. Сбербанк решил эту проблему, добавив функцию хранения карт в своё приложение.

Процесс добавления карты прост:

  1. Откройте приложение Сбербанк Онлайн.
  2. Перейдите в раздел «Карты лояльности» (название и расположение может варьироваться).
  3. Нажмите «Добавить карту».
  4. Отсканируйте штрихкод пластиковой карты с помощью камеры телефона. Приложение автоматически добавит карту в каталог.
  5. Если сканирование невозможно, введите данные карты вручную.

Преимущества:

  • Порядок в кошельке: уберите лишний пластик и храните все карты на смартфоне.
  • Быстрый доступ: найдите нужную карту в один клик.
  • Удобство на кассе: покажите штрихкод на экране смартфона.
  • Безопасность: защита данных на уровне других функций приложения. В случае утери телефона доступ можно быстро заблокировать.

Это обновление упрощает повседневную жизнь. Сбербанк Онлайн становится универсальным инструментом: не только банковские операции, но и управление программами лояльности. Пластиковые карты больше не нужны — достаточно смартфона с приложением. Это делает покупки удобнее и безопаснее, экономит время.

Сбербанк продолжает развивать свою экосистему, ориентируясь на пользователей и предлагая современные решения. Интеграция карт лояльности — пример того, как технологии могут сделать нашу жизнь проще, пишет progoroduhta.ru.

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