Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 27 февраля

Согласно объяснению юриста Ирины Сиваковой, участок земли, полученный супругом в период брака на праве постоянного пользования и впоследствии приватизированный, является совместной собственностью супругов. Поэтому требование нотариуса о получении согласия бывшего мужа на договор дарения этого участка является законным.

Однако, как отмечает Верховный суд РФ, после расторжения брака нотариальное согласие второго супруга на сделку с общим имуществом не требуется. Таким образом, женщина может заключить договор дарения участка со своей матерью и зарегистрировать его в ЕГРН без согласия бывшего супруга.