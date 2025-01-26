26 января Коми занесет снегом
- 09:35 26 января
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- Елизавета Петрова
26 января в Коми небо будет покрыто облаками, но ожидаются прояснения.
В ночные часы выпадет снег, местами возможны сильные осадки.
Днем пройдут небольшие осадки, на востоке области — умеренные (снег и возможен мокрый снег). В ряде мест возможно образование гололёда и изморози. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы усилятся до 15-17 м/с, возможны метели. Температурный режим ночью составит -2…-7 градусов, при прояснениях похолодает до -7…-12, днём будет -2…+3, на северо-востоке ожидание температур -3…-8°C.
В Сыктывкаре 26 января также будет облачно с прояснениями. В ночное время ожидаются снегопады, метель и гололедица. Днём возможны небольшие осадки в виде снега или дождя со снегом. Ветер юго-западный и западный, скорость 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночная температура составит -3…-5, в дневное время ожидается температура +1…+3°C.