В Сыктывкаре угонщик оставил в чужом автомобиле свои документы

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Суд города Сыктывкар рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, признанного виновным по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Из материалов дела следует, что 10 августа 2024 года мужчина, ранее неоднократно судимый и гулявший по улицам Сыктывкара, увидел иностранный автомобиль с оставленными в замке зажигания ключами. Поддавшись соблазну, он завел машину и проехал до ближайшей стоянки. Там он оставил автомобиль и ушел по своим делам, позабыв в салоне свой рюкзак с личными вещами и документами.

Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд, учитывая его предыдущие судимости, приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Расследование вела полиция Сыктывкара.