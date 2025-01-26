Школьники из Коми стали участниками первой смены "Артек — в новый век"

Ученики из Республики Коми стали участниками стартовой смены «Артек — в новый век», посвященной столетию Международного детского центра.

Этой новостью поделился в соцсетях временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн.

11 школьников из Сыктывкара, Печоры, Воркуты и Сыктывдинского района, отличившиеся в конкурсах и олимпиадах, отправятся в Крым. Там они насладятся уникальной природой, заведут новых друзей и получат заряд энергии, который способен подарить лишь «Артек».

Для одаренных детей со всей России подготовлена насыщенная программа. Она включает командные соревнования, различные акции, защиту исследовательских проектов, массовку «Я — русский» и спортивный праздник «Рекорды Артека».

Познавательная программа в этом году посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Истории наших героев, для которых служение Родине всегда было делом чести, станут для артековцев источником вдохновения.