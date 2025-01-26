Школьники из Коми стали участниками первой смены "Артек — в новый век"
- 06:30 26 января
- 6+
- Елизавета Петрова
Ученики из Республики Коми стали участниками стартовой смены «Артек — в новый век», посвященной столетию Международного детского центра.
Этой новостью поделился в соцсетях временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн.
11 школьников из Сыктывкара, Печоры, Воркуты и Сыктывдинского района, отличившиеся в конкурсах и олимпиадах, отправятся в Крым. Там они насладятся уникальной природой, заведут новых друзей и получат заряд энергии, который способен подарить лишь «Артек».
Для одаренных детей со всей России подготовлена насыщенная программа. Она включает командные соревнования, различные акции, защиту исследовательских проектов, массовку «Я — русский» и спортивный праздник «Рекорды Артека».
Познавательная программа в этом году посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Истории наших героев, для которых служение Родине всегда было делом чести, станут для артековцев источником вдохновения.
«Наши дети — гордость республики. Сегодня мы создаем условия для них, чтобы завтра они смогли продолжать развитие нашего северного региона, получать достойное образование, уверенно стоять на ногах, жить здесь и создавать семьи», — подчеркнул Р. Гольдштейн.