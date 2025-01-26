"Деньги спишут полностью". Всех, у кого есть "Сбербанк Онлайн", ждет сюрприз
- 03:07 26 января
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- Служба новостей
Специалисты рассказали, как будет устроен этот процесс и кого затронет
Пользователям приложения «Сбербанк Онлайн» в мобильной версии или же с компьютера рассказали о новом сюрпризе, которых их ждет. Ресурсные организации начнут взимать суммы со своих клиентов. И в некоторых случаях деньги со счета спишут полностью, сообщает PRIMPRESS.
По словам специалистов, изменение ожидает владельцев банковских карт со стороны поставщиков коммунальных услуг. В различных регионах нашей страны такие компании начали напоминать гражданам о необходимости оплаты услуг ЖКХ. Ведь многие не делают этого, и в результате накапливаются долги.
В подобной ситуации поставщик услуг начинает начислять для владельца квартиры пеню. А если не платить долго, то этот штраф достигает уже значительных размеров. Однако избавиться от непосильной ноши можно, потому что именно сейчас коммунальщики предлагают обнулить всю накопленную пеню.
Но произойдет это только при одном условии - если оплатить все накопленные квитанции разом. Чаще всего это можно сделать через приложение «Сбербанк Онлайн», которым пользуется большинство россиян. После того, как оплата осуществится, деньги со счета спишут полностью, а пеня больше начисляться не будет.