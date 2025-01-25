Пенсионеров, у которых есть стаж 25 лет, ждет большой сюрприз с 26 января
- 10:05 25 января
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- Служба новостей
Пенсионеров, у которых есть стаж 25 лет, ждет сюрприз. Пожилые граждане смогут получить новый бонус от российских банков, и оформить его можно будет с помощью пенсионного удостоверения уже с 26 января. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.
По ее словам, новая возможность от банков уготована многим отечественным пенсионерам. Финансовые учреждения начали вводить выгодные условия для пожилых людей по вкладам. Во многих случаях банки стали предлагать пенсионерам ставки на уровне даже выше ключевой.
Отмечается, что в декабре Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента. Но для пенсионеров банки начали предлагать депозиты с доходностью в 22-23 процента годовых. Для этого нужно не только быть пенсионером, но и получать свою пенсию в указанном банке.
Минимум на счет нужно будет положить 500 рублей, а срок вклада будет составлять от трех месяцев.
«Открыть такой вклад можно, предъявив лишь пенсионное удостоверение. Такая возможность будет как у инвалидов, получателей пенсии по потере кормильца, так и у ветеранов труда, которого сейчас присуждают на федеральном уровне при наличии страхового стажа у мужчин в объеме 25 лет и у женщин – 20 лет», – рассказала Киреева.