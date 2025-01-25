Пенсионеров, у которых есть стаж 25 лет, ждет большой сюрприз с 26 января

Пенсионеров, у которых есть стаж 25 лет, ждет сюрприз. Пожилые граждане смогут получить новый бонус от российских банков, и оформить его можно будет с помощью пенсионного удостоверения уже с 26 января. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По ее словам, новая возможность от банков уготована многим отечественным пенсионерам. Финансовые учреждения начали вводить выгодные условия для пожилых людей по вкладам. Во многих случаях банки стали предлагать пенсионерам ставки на уровне даже выше ключевой.