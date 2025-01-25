Не пейте эти помои: эти марки кофе не смейте брать даже по акции

Эксперты Росконтроля опубликовали список марок растворимого кофе, который не рекомендуется покупать даже со скидками, так как они оказались подделкой.

Проверка качества растворимого кофе была проведена на сублимированных видах, из-за их популярности и простоты приготовления. Для этого образцы были отправлены в лабораторию, где исследовались углеводный профиль, содержание глюкозы и другие параметры.