После словесной перепалки напал с ножницами: комментарий администрации сыктывкарской школы о конфликте первоклассников

В Сыктывкарских группах в Сети разошлась информация о серьезном конфликте между учениками 1 класса школы №12. Сообщалось, что один из учащихся поцарапал лицо другого ребенка в ходе драки ножницами.

Администрация учебного заведения прокомментировала ситуацию.

"21 января 2025 между ребятами произошла словесная перепалка, которая позже, уже после уроков и не в школе переросла в драку. В ходе нее один из ребят нанес порезы ножницами по лицу другого. Ребенок с мамой посетили травмпункт, где ученику была оказана помощь. В связи с возникшим конфликтом администрация учебного заведения провела служебно-педагогическое расследование, выяснила причины инцидента и разработала меры для его урегулирования. Директор организовал встречу с участниками конфликта и их родителями, где их предупредили о последствиях жестокого поведения. Информацию о произошедшем отправили в Комиссию по делам несовершеннолетних города Сыктывкара", – написали в официальной группе во ВК учебного заведения.