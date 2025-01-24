В Коми на улучшение федеральных трасс планируется выделить около трех миллиардов рублей

Ростислав Гольдштейн обсудил с начальником ФКУ Упрдор "Прикамье" Анатолием Дашкевичем детали ремонта дорог в Коми.

На улучшение федеральных трасс в ближайшие два года планируется выделить около трех миллиардов рублей. Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми предложил увеличить финансирование и сдвинуть на год вперед ремонт дорог, запланированный на 2026 год.

"Наш приоритет — дороги. Но с текущим уровнем финансирования в Коми протяженность дорог, выходящих за рамки норматива, превышает протяженность ремонтируемых участков. Без вашей помощи не сможем изменить эту тенденцию и довести долю соответствующих нормативам дорог до 85%", — пояснил Ростислав Гольдштейн.

Глава региона подчеркнул, что Коми готова выполнить план по дорожным работам 2026 года досрочно, при условии, что федеральные средства также поступят заранее.

Планы на 2025 год у федеральных дорожников включают ремонт около 43 км трассы А-123 Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово, доводя ее до полного соответствия нормативам. На это выделят более 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Пресс-служба главы Коми отметила, что строительство и модернизация дорожных сооружений являются ключевыми для улучшения инфраструктуры республики.