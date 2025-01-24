В Коми на улучшение федеральных трасс планируется выделить около трех миллиардов рублей
- 22:45 24 января
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- Инесса Богатая
Ростислав Гольдштейн обсудил с начальником ФКУ Упрдор "Прикамье" Анатолием Дашкевичем детали ремонта дорог в Коми.
На улучшение федеральных трасс в ближайшие два года планируется выделить около трех миллиардов рублей. Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми предложил увеличить финансирование и сдвинуть на год вперед ремонт дорог, запланированный на 2026 год.
"Наш приоритет — дороги. Но с текущим уровнем финансирования в Коми протяженность дорог, выходящих за рамки норматива, превышает протяженность ремонтируемых участков. Без вашей помощи не сможем изменить эту тенденцию и довести долю соответствующих нормативам дорог до 85%", — пояснил Ростислав Гольдштейн.
Глава региона подчеркнул, что Коми готова выполнить план по дорожным работам 2026 года досрочно, при условии, что федеральные средства также поступят заранее.
Планы на 2025 год у федеральных дорожников включают ремонт около 43 км трассы А-123 Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово, доводя ее до полного соответствия нормативам. На это выделят более 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Пресс-служба главы Коми отметила, что строительство и модернизация дорожных сооружений являются ключевыми для улучшения инфраструктуры республики.
"За последние годы мы эффективно поработали над инженерными сооружениями, ежегодно ремонтируя мосты. Поскольку в Коми федеральная дорога не имеет дублеров, авария на мосту станет серьезной проблемой, поэтому мы внимательно следим за их состоянием", — сообщил Анатолий Дашкевич.
В 2024 году завершили капитальный ремонт моста через реку Волосницу на 520-м километре трассы "Вятка". Его длина составляет 62, 4 метра.