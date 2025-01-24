Названа самая полезная для человека рыба — ешьте дважды в неделю. Богата селеном, фосфором и хороша на вкус
- 17:00 24 января
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- Служба новостей
Когда речь заходит о выборе между морской и речной рыбой, многие склоняются в пользу морской. Однако ключевым фактором остается то, где именно была поймана рыба — в дикой природе или на ферме.
Преимущества рыбы
Рыба отличается высоким содержанием полезных веществ: витаминов, легко усваиваемого белка и полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6). Она богата минералами, такими как кальций, йод, цинк, селен, железо и фосфор, что делает ее важной для здоровья суставов, мозга и организма в целом. Рыба способствует замедлению старения клеток, стимулирует репродуктивные функции, а также помогает снизить уровень холестерина.
Морская против речной рыбы
Морская рыба богата жирными кислотами, тогда как речная отличается высоким содержанием белка и железа. Однако частая заморозка морской рыбы для транспортировки может снижать ее питательные свойства. Речная рыба может страдать от загрязнения рек, тогда как морской улов чаще ведется в глубоководных, менее загрязненных зонах.
Рыба с ферм
Фермерская рыба часто бывает выращена с использованием стимуляторов роста, красителей, антибиотиков и гормонов. К таким рыбам относятся все осетровые, многие лососевые, форель, карп, тиляпия и другие. Сибас запрещен к отлову в природе, большинство морепродуктов, таких как мидии и креветки, также часто выращиваются искусственно.
Рекомендации диетологов
Диетологи советуют отдавать предпочтение рыбе, выросшей в естественных условиях. Внимание стоит обратить на следующие виды:
- Дальневосточный лосось (например, горбуша и кижуч) — питательный состав включает антиоксидант астаксантин и омега-жиры.
- Треска — диетическая рыба, полезна её печень, из которой производят рыбий жир.
- Минтай — богат йодом и белком.
- Сайра, сельдь и скумбрия — ценные источники омега-3 и селена.
- Камбала — превосходит лосося по содержанию омега-3, полезна в восстановительный период.
- Также полезны хек, путасу, навага, терпуг, мойва и сардины.
Среди речной рыбы высоко ценятся щука и окунь. Из морепродуктов предпочтительны кальмары, так как их до сих пор не выращивают в неволе. Важно избегать химически обработанных продуктов.
Признаки дикой рыбы
Дикая рыба чаще всего имеет крупные плавники и неоднородный окрас мяса, но будьте внимательны, так как её можно подвергать химической обработке, подкачивать водой или красителями и многократно замораживать. Выбирая рыбу, учитывайте её происхождение и условия выращивания для максимальной пользы, пишет портал sports.kz.