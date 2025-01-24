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Глава Следственного Комитета России взял на контроль проверку по факту высадки подростка из сыктывкарского автобуса №44

Глава Следственного Комитета России взял на контроль проверку по факту высадки подростка из сыктывкарского автобуса №44Фото из архива

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить отчет о результатах проверки относительно предоставления небезопасных транспортных услуг в Сыктывкаре.

Как отметил Информационный центр СК, в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация, что в столице Коми кондуктор выгнала из автобуса школьника, который не смог оплатить проезд из-за неисправности терминала.

Следственное управление СК России по Коми проводит процессуальную проверку по этому инциденту. Руководителю управления Андрею Исаеву дано указание докладывать о ходе и результатах этой проверки.

Центральный аппарат ведомства следит за выполнением поручения и продвижением процессуальной проверки.

Отметим, что случай произошел на прошлой неделе и вызвал резонанс в социальных сетях. Администрация Сыктывкара направила запрос в УМВД России по городу с просьбой провести служебное расследование и оценить действия перевозчика с юридической точки зрения.

Согласно Федеральному закону № 259 "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", ребенка до 16 лет, путешествующего без взрослого сопровождения, нельзя высаживать из автобуса из-за неоплаченного проезда.

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