Глава Следственного Комитета России взял на контроль проверку по факту высадки подростка из сыктывкарского автобуса №44
- 20:30 24 января
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- Инесса Богатая
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить отчет о результатах проверки относительно предоставления небезопасных транспортных услуг в Сыктывкаре.
Как отметил Информационный центр СК, в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация, что в столице Коми кондуктор выгнала из автобуса школьника, который не смог оплатить проезд из-за неисправности терминала.
Следственное управление СК России по Коми проводит процессуальную проверку по этому инциденту. Руководителю управления Андрею Исаеву дано указание докладывать о ходе и результатах этой проверки.
Центральный аппарат ведомства следит за выполнением поручения и продвижением процессуальной проверки.
Отметим, что случай произошел на прошлой неделе и вызвал резонанс в социальных сетях. Администрация Сыктывкара направила запрос в УМВД России по городу с просьбой провести служебное расследование и оценить действия перевозчика с юридической точки зрения.
Согласно Федеральному закону № 259 "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", ребенка до 16 лет, путешествующего без взрослого сопровождения, нельзя высаживать из автобуса из-за неоплаченного проезда.