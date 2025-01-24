В Усинске увеличили грузоподъемность переправы через Печору до 10 тонн

Фото со страницы Николая Такаева в соцсети «ВКонтакте»

В Усинске повысили грузоподъемность переправы через реку Печору. Теплая зима усложняет создание ледовых дорог в регионе. Глава администрации Усинска Николай Такаев сообщил в прямом эфире ЦУР 23 января, что с 24 января грузоподъемность переправ через Печору и ее протоки повысится до десяти тонн. В этом году зимник в районе открылся только 15 января. Позднее начало функционирования дороги объяснили атмосферными условиями: "Дорожные службы усердно работали, стараясь открыть дорогу к Новому году, но тёплая погода… Как создать лёд, если температура почти плюсовая? ".

Грузоподъемность будет увеличиваться постепенно. По словам Николая Такаева, жители не остались без связи — альтернативой стали вертолёты. В настоящее время в Усинске ледовые дороги работают, а в удалённых населённых пунктах их грузоподъёмность достигает 20 тонн.

Николай Такаев отметил, что не припоминает, чтобы зимник открывался в январе так поздно. Для сравнения, в 2024 году зимник через Печору начал работу 3 января, предполагалось, что в этом году дорога откроется 10 января, однако начало было перенесено на 15-е.

Пока переправа в Усинске была недоступна, водители рисковали и пытались пересекать реку в разных точках, что часто заканчивалось транспортными авариями на льду. В конце декабря УАЗ ушёл под лёд на Печоре, а в середине января КамАЗ провалился на переправе у Усть-Усы.