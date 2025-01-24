Россиян ждут большие каникулы почти на месяц: приятный сюрприз от государства

Майские праздники — это не только возможность насладиться весной, но и шанс продлить отдых, грамотно спланировав отпуск. В 2025 году россияне могут превратить стандартные выходные в почти месячный отдых, если правильно воспользоваться праздничными днями и трудовым законодательством.

28 апреля — 1 мая : четыре выходных дня.

: четыре выходных дня. 2 и 3 мая : рабочие дни.

: рабочие дни. 4 мая — 9 мая: шесть выходных дней, включая День Победы.

Если взять отпуск на два рабочих дня (2 и 3 мая) и продлить его после праздников, можно создать длительный отдых. Например, оформив отпуск с 2 мая по 23 мая, вы получите почти месяц непрерывного отдыха, так как праздничные дни (1 и 9 мая) не включаются в отпускные дни.