Россиян ждут большие каникулы почти на месяц: приятный сюрприз от государства
- 15:17 24 января
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- Служба новостей
Майские праздники — это не только возможность насладиться весной, но и шанс продлить отдых, грамотно спланировав отпуск. В 2025 году россияне могут превратить стандартные выходные в почти месячный отдых, если правильно воспользоваться праздничными днями и трудовым законодательством.
Как это работает?
В 2025 году майские праздники выпадают следующим образом:
- 28 апреля — 1 мая: четыре выходных дня.
- 2 и 3 мая: рабочие дни.
- 4 мая — 9 мая: шесть выходных дней, включая День Победы.
Если взять отпуск на два рабочих дня (2 и 3 мая) и продлить его после праздников, можно создать длительный отдых. Например, оформив отпуск с 2 мая по 23 мая, вы получите почти месяц непрерывного отдыха, так как праздничные дни (1 и 9 мая) не включаются в отпускные дни.
Пошаговый план:
- Согласуйте даты отпуска заранее. Согласно Трудовому кодексу РФ, график отпусков утверждается в декабре предыдущего года. Если ваш отпуск уже запланирован на май, уточните возможность его корректировки.
- Захватите праздничные дни. Праздники (1 и 9 мая) не считаются отпускными и продлевают отдых.
- Разделите отпуск на части. Закон позволяет брать отпуск частями, при условии, что одна из них составляет минимум 14 календарных дней.
- Учитывайте производственные потребности. Работодатель может отказать в переносе отпуска, если это нарушает рабочий процесс.
Преимущества такого подхода:
- Вы отдыхаете почти месяц, используя минимальное количество отпускных дней.
- Майская погода идеально подходит для путешествий или отдыха на даче.
- Можно избежать летнего ажиотажа и высоких цен на туристические услуги.
Пример расчета:
Если ваш отпуск начинается 2 мая и длится до 23 мая включительно:
- Праздничные дни (1 и 9 мая) не учитываются.
- Вы используете только 15 календарных дней из положенных 28.
Такой подход позволяет максимально эффективно использовать майские праздники для длительного отдыха.