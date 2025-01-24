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Россиян ждут большие каникулы почти на месяц: приятный сюрприз от государства

Россиян ждут большие каникулы почти на месяц: приятный сюрприз от государстваФото из архива "Про Города"

Майские праздники — это не только возможность насладиться весной, но и шанс продлить отдых, грамотно спланировав отпуск. В 2025 году россияне могут превратить стандартные выходные в почти месячный отдых, если правильно воспользоваться праздничными днями и трудовым законодательством.

Как это работает?

В 2025 году майские праздники выпадают следующим образом:

  • 28 апреля — 1 мая: четыре выходных дня.
  • 2 и 3 мая: рабочие дни.
  • 4 мая — 9 мая: шесть выходных дней, включая День Победы.

Если взять отпуск на два рабочих дня (2 и 3 мая) и продлить его после праздников, можно создать длительный отдых. Например, оформив отпуск с 2 мая по 23 мая, вы получите почти месяц непрерывного отдыха, так как праздничные дни (1 и 9 мая) не включаются в отпускные дни.

Пошаговый план:

  1. Согласуйте даты отпуска заранее. Согласно Трудовому кодексу РФ, график отпусков утверждается в декабре предыдущего года. Если ваш отпуск уже запланирован на май, уточните возможность его корректировки.
  2. Захватите праздничные дни. Праздники (1 и 9 мая) не считаются отпускными и продлевают отдых.
  3. Разделите отпуск на части. Закон позволяет брать отпуск частями, при условии, что одна из них составляет минимум 14 календарных дней.
  4. Учитывайте производственные потребности. Работодатель может отказать в переносе отпуска, если это нарушает рабочий процесс.

Преимущества такого подхода:

  • Вы отдыхаете почти месяц, используя минимальное количество отпускных дней.
  • Майская погода идеально подходит для путешествий или отдыха на даче.
  • Можно избежать летнего ажиотажа и высоких цен на туристические услуги.

Пример расчета:

Если ваш отпуск начинается 2 мая и длится до 23 мая включительно:

  • Праздничные дни (1 и 9 мая) не учитываются.
  • Вы используете только 15 календарных дней из положенных 28.

Такой подход позволяет максимально эффективно использовать майские праздники для длительного отдыха.

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