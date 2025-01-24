Клиенты СберИнвестиций открыли 305 тысяч ИИС в 2024 году
- 10:30 24 января
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- astakhovaxenia
Это почти на треть больше, чем в 2023-м
В 2024 году клиенты СберИнвестиций открыли 305 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это на 32% больше, чем годом ранее. Приток средств на ИИС за год вырос с 24 до 34 миллиардов рублей.
Общий объем средств на ИИС-3 в СберИнвестициях на конец года составил 15 миллиардов рублей, а средняя сумма на таком счете — 62 тысяч. Чаще всего на ИИС-3 покупали облигации: объем покупок за вычетом продаж за год составил 8,6 миллиардов рублей. Нетто-покупки акций превысили 3,6 миллиардов, а фондов — 2,3 миллиардов.
Среди самых популярных акций на ИИС-3 по чистому притоку средств — Сбер, "Лукойл", Газпром, Яндекс, "Транснефть".
Аиша Кубезова, директор Управления электронных рынков Сбербанка:
ИИС существует уже 10 лет, и мы видим, что после запуска ИИС нового типа общий объем активов быстро растет. Средний размер счета наших клиентов на ИИС-3 уже на четверть больше, чем на ИИС старого типа. Думаю, это связано с привлекательной возможностью освободить до 30 миллионов рублей дохода от налога, что мотивирует вкладывать более существенные суммы.
Несмотря на стремительный рост количества ИИС среди наших клиентов, лишь немногие трансформируют счета старого типа в ИИС-3. В этом году, чтобы не потерять налоговую льготу по ИИС, нужно уведомить ФНС о трансформации на сайте налоговой или лично до 31 января включительно. Мы считаем, что в будущем необходимо поменять текущий процесс и дать брокерам возможность без участия клиентов самим передавать в ФНС сведения о трансформации ИИС. Это сделает переход бесшовным для инвестора и повысит популярность инструмента.