Клиенты СберИнвестиций открыли 305 тысяч ИИС в 2024 году

Это почти на треть больше, чем в 2023-м

В 2024 году клиенты СберИнвестиций открыли 305 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это на 32% больше, чем годом ранее. Приток средств на ИИС за год вырос с 24 до 34 миллиардов рублей.

Общий объем средств на ИИС-3 в СберИнвестициях на конец года составил 15 миллиардов рублей, а средняя сумма на таком счете — 62 тысяч. Чаще всего на ИИС-3 покупали облигации: объем покупок за вычетом продаж за год составил 8,6 миллиардов рублей. Нетто-покупки акций превысили 3,6 миллиардов, а фондов — 2,3 миллиардов.

Среди самых популярных акций на ИИС-3 по чистому притоку средств — Сбер, "Лукойл", Газпром, Яндекс, "Транснефть".