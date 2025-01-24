На трассе "Вятка" из-за снегопада произошли несколько аварий: спасателям пришлось работать всю ночь

Фото Прилузский АСАО "СПАС-КОМИ"

В ночь с 23 на 24 января из-за сильного снегопада на трассе "Вятка" случились три дорожно-транспортных происшествия. Сообщается, что никто не пострадал. Как передает региональное издание "Комиинформ", прилузский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС устранил последствия данных ДТП.

В 19 часов на 138 километре автодороги между Сыктывкаром и Кировом съехал в кювет автомобиль SsangYong. Спасатели помогли водителю согреться и восстановили его машину.

К 22 часам на 245 километре той же трассы в кювет ушел КамАЗ. Сотрудники экстренных служб обеспечили безопасность движения на этом участке, пока не прибыла полиция. Грузовик вытаскивали с обочины с помощью специальной техники.

В 3 часа ночи другая фура оказалась в кювете. Машина ехала в Сыктывкар, почти пустая.

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям проявлять осторожность, учитывать погодные условия и соблюдать скоростные ограничения.