В Печоре 9-летняя девочка вышла на дорогу и попала под машину

Фото Управления Госавтоинспекции по РК

В Печоре автомобиль сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона. По информации издания, происшествие случилось 23 января в 16: 10. Неизвестный водитель двигался по улице Космонавтов в сторону улицы Социалистической, начиная от улицы Гагарина. Возле дома №82 на улице Социалистическая машина наехала на девочку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода справа налево по направлению движения транспортного средства.

В результате аварии у девочки диагностировали ушиб колена, черепно-мозговую травму, а подозревается сотрясение мозга. Госпитализация не потребовалась.

По данным ГАИ, в момент инцидента девочку сопровождала бабушка.

Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожные условия для обеспечения безопасности всех участников. При подъезде к пешеходным переходам и местам скопления людей водителям следует снижать скорость.