В Печоре 9-летняя девочка вышла на дорогу и попала под машину
- 11:45 24 января
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- Инесса Богатая
В Печоре автомобиль сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.
По информации издания, происшествие случилось 23 января в 16: 10. Неизвестный водитель двигался по улице Космонавтов в сторону улицы Социалистической, начиная от улицы Гагарина. Возле дома №82 на улице Социалистическая машина наехала на девочку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода справа налево по направлению движения транспортного средства.
В результате аварии у девочки диагностировали ушиб колена, черепно-мозговую травму, а подозревается сотрясение мозга. Госпитализация не потребовалась.
По данным ГАИ, в момент инцидента девочку сопровождала бабушка.
Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожные условия для обеспечения безопасности всех участников. При подъезде к пешеходным переходам и местам скопления людей водителям следует снижать скорость.
Родители должны обеспечить наличие световозвращающих элементов на верхней одежде детей в вечернее время. Взрослые обязаны на собственном примере учить и объяснять детям важность соблюдения правил дорожного движения и перехода через дорогу.