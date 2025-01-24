Всем, у кого есть карта "Мир", установили срок до конца января. Потом будет уже поздно

В последние месяцы владельцы банковских карт "Мир" стали свидетелями появления новой и интересной функции, связанной с накоплением бонусов Национальная платежная система предлагает новую программу, в рамках которой пользователи могут зарабатывать специальные бонусные баллы, известные как "приветы", совершая покупки и выполняя задания на официальном сайте. Однако, как и в любой программе лояльности, здесь есть свои условия и ограничения, которые важно учитывать.

"Приветы" начисляются за покупки, совершенные с использованием карты "Мир" — это могут быть как покупки в обычных магазинах, так и онлайн-шопинг. Кроме того, дополнительные баллы можно получить за выполнение определённых заданий на сайте. Программа направлена на то, чтобы поощрить активное использование карт и предложить пользователям возможность получения привлекательных бонусов.

Накопленные "приветы" можно тратить на выгодные предложения. Например, можно оформить кешбэк — возврат части потраченных средств, что может стать приятным дополнением к семейному бюджету. Также владельцам карт доступны скидки на доставку продуктов и другие предложения, способные существенно облегчить ежедневные расходы.

Однако стоит помнить: воспользоваться бонусами необходимо до конца января, иначе все неиспользованные "приветы" аннулируются. Это значит, что если вы не успеете обменять баллы к началу февраля, они будут потеряны. Рекомендуется не откладывать обмен и воспользоваться программой заранее.

Советы для держателей карт "Мир":

Проверьте количество накопленных бонусов через мобильное приложение или интернет-банк. Планируйте покупки так, чтобы осуществить их до конца января и получить больше баллов. Ознакомьтесь с возможностями обмена баллов, чтобы максимизировать выгоду от их использования. Не откладывайте обмен на последний момент, чтобы избежать технических проблем и других непредвиденных задержек.