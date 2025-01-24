Количество пострадавших в смертельной аварии в Корткеросском районе Коми выросло до пяти человек

Количество пострадавших в результате автокатастрофы в Корткеросском районе увеличилось. При столкновении автомобилей "ВАЗ" и Geely погиб один из пассажиров отечественного авто.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших, но позже их число возросло до пяти.