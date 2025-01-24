Количество пострадавших в смертельной аварии в Корткеросском районе Коми выросло до пяти человек
- 09:50 24 января
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- Инесса Богатая
Количество пострадавших в результате автокатастрофы в Корткеросском районе увеличилось. При столкновении автомобилей "ВАЗ" и Geely погиб один из пассажиров отечественного авто.
Изначально сообщалось о четырех пострадавших, но позже их число возросло до пяти.
Напомним, ДТП случилось 23 января в 10:14 в Корткеросском районе Коми. Водитель 1981 года рождения на автомобиле Lada-212140 двигался по трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск и на 29-м километре не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Geely.
В происшествии погиб пассажир Lada, мужчина 1978 года рождения.
Как передает "БНК", у водителя Lada диагностированы черепно-мозговая травма, возможное сотрясение, переломы ребер, груди и колена.
Пассажир Lada, 1984 года рождения, получил черепно-мозговую травму и, возможно, сотрясение.
Другой пассажир Lada, 1972 года рождения, сломал большеберцовые кости, крестец, лобковую и седалищные кости, а также нижнюю челюсть.
Все трое были доставлены в больницу.
Водитель Geely, 1964 года рождения, получил черепно-мозговую травму, вероятность сотрясения и ушибы левой стопы.
Пассажир Geely, 1969 года рождения, пострадал от черепно-мозговой травмы, вероятного сотрясения, ушиба левой кисти и перелома левой лучевой кости.
Они не были госпитализированы.
Водитель Lada за рулем с 2022 года.