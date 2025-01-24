Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Количество пострадавших в смертельной аварии в Корткеросском районе Коми выросло до пяти человек

Количество пострадавших в смертельной аварии в Корткеросском районе Коми выросло до пяти человек Фото Госавтоинспекции Коми

Количество пострадавших в результате автокатастрофы в Корткеросском районе увеличилось. При столкновении автомобилей "ВАЗ" и Geely погиб один из пассажиров отечественного авто.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших, но позже их число возросло до пяти.

Напомним, ДТП случилось 23 января в 10:14 в Корткеросском районе Коми. Водитель 1981 года рождения на автомобиле Lada-212140 двигался по трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск и на 29-м километре не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Geely.

В происшествии погиб пассажир Lada, мужчина 1978 года рождения.

Как передает "БНК", у водителя Lada диагностированы черепно-мозговая травма, возможное сотрясение, переломы ребер, груди и колена.

Пассажир Lada, 1984 года рождения, получил черепно-мозговую травму и, возможно, сотрясение.

Другой пассажир Lada, 1972 года рождения, сломал большеберцовые кости, крестец, лобковую и седалищные кости, а также нижнюю челюсть.

Все трое были доставлены в больницу.

Водитель Geely, 1964 года рождения, получил черепно-мозговую травму, вероятность сотрясения и ушибы левой стопы.

Пассажир Geely, 1969 года рождения, пострадал от черепно-мозговой травмы, вероятного сотрясения, ушиба левой кисти и перелома левой лучевой кости.

Они не были госпитализированы.

Водитель Lada за рулем с 2022 года.

...

  • 0

Популярное

Последние новости