В Коми в 2024 году пожары унесли жизни более 60 человек

В Коми за прошлый год зафиксировали 1114 техногенных возгораний. В них погибли 61 человек. Эти цифры уменьшились по сравнению с 2023 годом, когда регистрировали 1164 пожара и 65 погибших. Об этом сообщает "БНК".

По данным издания, количество пожаров снизилось на 4%, а число жертв уменьшилось на 6%. Кроме того, в 2024 году в республике из-за таких происшествий пострадал 41 человек, тогда как в предыдущем году — 36.