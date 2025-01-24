В Коми в 2024 году пожары унесли жизни более 60 человек
- 08:45 24 января
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- Инесса Богатая
В Коми за прошлый год зафиксировали 1114 техногенных возгораний. В них погибли 61 человек. Эти цифры уменьшились по сравнению с 2023 годом, когда регистрировали 1164 пожара и 65 погибших. Об этом сообщает "БНК".
По данным издания, количество пожаров снизилось на 4%, а число жертв уменьшилось на 6%. Кроме того, в 2024 году в республике из-за таких происшествий пострадал 41 человек, тогда как в предыдущем году — 36.
Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Михаил Муравьев отметил, что наибольшее количество пожаров произошло в мае, составив 149 случаев. Наименьшее число происшествий зафиксировано в марте — 53. Однако больше всего случаев гибели людей в огне происходят в зимние месяцы, и эта тенденция продолжается из года в год. Временной промежуток с 12:00 до 18:00 является самым опасным, когда дело касается возгораний. Многочисленные пожары отмечаются также в выходные и праздничные дни — в 2024 году таких случаев зарегистрировано 202.
Наиболее частой причиной возгораний в Коми является небрежное обращение с огнем, несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования и печей, а также нарушения в использовании транспортных средств. Иногда встречаются и случаи поджога.
Начальник главного управления МЧС по Коми Алексей Пархомович сообщил, что материальный ущерб от пожаров в прошлом году превысил 45 миллионов рублей. Однако благодаря эффективной работе МЧС, удалось уменьшить этот ущерб более чем на 1, 5 миллиона.