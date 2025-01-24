В Коми количество мигрантов в 2024 году сократилось на 4,3%

Фото пресс-службы МВД по Коми

В Коми в 2024 году сократилось число мигрантов по сравнению с прошлым годом. Эту информацию сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД по регионе Сергей Вагнер. "Число прибывших в республику мигрантов сократилось с 4071 человека до 3894 на конец 2024 года, что на 4,3% меньше. Для сравнения, в 2016 году в республике находилось 11 тысяч иностранцев", — отметил С. Вагнер.

По данным правоохранителя, более тысячи иностранцев проживают в Усинске. Также среди городов-лидеров значатся Сыктывкар, Ухта и Воркута.

Большинство мигрантов прибыло в Республику Коми из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана, также есть граждане из Киргизии, Армении, Белоруссии, Украины и Казахстана. Кроме того, в регионе проживают 100 студентов из Индии, обучающихся в Сыктывкарском государственном университете.

Сергей Вагнер подчеркнул, что на 1 января 2025 года зарегистрировано 269 иностранцев с разрешением на временное проживание, что на 26% меньше по сравнению с предыдущим годом. Вид на жительство получили 1928 человек, что на 8% ниже предыдущих данных.

Количество приезжих граждан, получивших гражданство, уменьшилось с 731 до 507 человек. Это связано с новыми требованиями для мужчин: в возрасте от 18 до 60 лет они обязаны вставать на воинский учет.

Добавим, 10 декабря 2024 году введён в действие закон, изменяющий правила сдачи иностранными гражданами экзаменов по русскому языку, истории и основам российского законодательства и выдачу сертификатов по их результатам.

Экзамены теперь могут проводить только уполномоченные государственные учреждения, утверждённые Правительством РФ, по предложению Минобрнауки и в согласовании с МВД и Рособрнадзором.