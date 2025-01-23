КСП нашла несколько недочетов при переселении людей из аварийных домов в Сыктывкаре и Воркуте

Фото со страницы администрации Елецкого в VK

Контрольно-счетная палата республики провела проверку исполнения региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах в двух муниципалитетах. Эта региональная инициатива была связана с проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который являлся частью национального проекта. Программа предусматривала переселение из домов, признанных аварийными до 2017 года, и была разбита на несколько этапов. Как передает "БНК", Сыктывкар завершил переселение досрочно, к 2023 году, в то время как Воркута не успела это сделать к концу 2024 года.

КСП оценила выполнение III этапа программы, который проходил в 2021 году. В результате проверки выявили некоторые недостатки.

В течение 2023-2024 годов (по состоянию на 3 октября 2024-го) расходы администрации Сыктывкара на переселение составили 37, 1 миллиона рублей, что соответствует 99, 7% от запланированного бюджета. Эти средства направили на приобретение жилья в новых домах и компенсацию стоимости выкупаемых помещений.

По программе 2021 года в Сыктывкаре переселили 33 человека, площадь переселения составила 555 квадратных метров. Еще троих переселили по этапу 2020 года (41 квадратный метр).

Оказалось, что в муниципалитете отсутствует единый подход к оценке рыночной стоимости выкупаемой недвижимости в аварийных домах, что существенно влияет на итоговые компенсации.

Некоторые собственники оспаривали оценочные стоимости, определенные независимыми экспертами. В дальнейшем суды устанавливали другие размеры компенсаций, увеличиваясь от 10, 3% до 108, 1% (от 335, 2 тысячи до 1, 6 миллиона рублей).

В результате за отчетный период расходы, связанные с наймом временного жилья, составили 502, 9 тысячи рублей и были включены в стоимость выкупа недвижимости.

КСП считает необходимым установить четкие правила в вопросах оценки рыночной стоимости выкупаемых объектов в аварийных домах.

В Воркуте КСП исследовала реализацию III и IV этапов программы, касающихся 2021 и 2022 годов.

За период 2023-2024 годов (по данным на 1 октября 2024-го) расходы администрации Заполярья на переселение составили 31, 4 миллиона рублей, что составляет 54, 2% от запланированного объема.

Целевые показатели переселения в 2021 году не были установлены. Фактически переселено 8 человек с общей площадью 303 квадратных метра.

По IV этапу программы ни один из планированных к переселению 30 человек в 2022 году переселен не был. Основная причина — отказ жителей поселка Елецкий получать новое жилье в других частях муниципалитета, что потребовало строительства нового многоквартирного дома. Кроме того, не было участников аукциона для закупки жилищ у застройщиков в Елецком.

Управление городского хозяйства Воркуты не учло реальные обстоятельства изъятия жилья у собственников при определении сумм компенсации, что привело к избыточным расходам в размере 369, 8 тысячи рублей.

При проведении закупок жилья в новом доме управление ошибочно определило предмет контракта и не установило дополнительные требования к участникам аукциона, контракту и его исполнению при строительстве объекта.