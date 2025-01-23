В Сыктывкаре чаще всего не оплачивают проезд в автобусе подростки и пьяные мужчины

По данным, предоставленным "Комиавтотранс", выяснилось, что чаще всего билеты в автобусах Сыктывкара не приобретают подростки и мужчины, пребывающие в состоянии опьянения. Иногда же за безбилетный проезд берутся и обеспеченные жители города.

Служба контроля определила, какие категории людей чаще всего отказываются от оплаты проезда, увидев следующие тенденции:

— мужчины средних лет, нередко подшофе;

— подростковая молодежь.

Большинство из них оправдывают свой поступок забывчивостью либо желанием сэкономить.

В комментариях под постом во "ВКонтакте" жители Сыктывкара поделились своими мнениями.

"С подростками все ясно, всякое бывает. Но иной случай меня поразил: вошла женщина в меховой шубе, строила из себя наивную, не заплатила за проезд и убежала, когда подошли контролеры. Если состоятельные люди поступают так, чего ожидать от молодых? " — рассказала Валюша.

Лариса добавила, что дети и подростки часто могут шалить и вести себя неподобающе.