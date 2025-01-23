В Сыктывкаре чаще всего не оплачивают проезд в автобусе подростки и пьяные мужчины
- 22:45 23 января
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- Инесса Богатая
По данным, предоставленным "Комиавтотранс", выяснилось, что чаще всего билеты в автобусах Сыктывкара не приобретают подростки и мужчины, пребывающие в состоянии опьянения. Иногда же за безбилетный проезд берутся и обеспеченные жители города.
Служба контроля определила, какие категории людей чаще всего отказываются от оплаты проезда, увидев следующие тенденции:
— мужчины средних лет, нередко подшофе;
— подростковая молодежь.
Большинство из них оправдывают свой поступок забывчивостью либо желанием сэкономить.
В комментариях под постом во "ВКонтакте" жители Сыктывкара поделились своими мнениями.
"С подростками все ясно, всякое бывает. Но иной случай меня поразил: вошла женщина в меховой шубе, строила из себя наивную, не заплатила за проезд и убежала, когда подошли контролеры. Если состоятельные люди поступают так, чего ожидать от молодых? " — рассказала Валюша.
Лариса добавила, что дети и подростки часто могут шалить и вести себя неподобающе.
"Они уверены, что их не высадят из автобуса, особенно зимой. Интересно, когда же родители начнут контролировать поведение своих детей, ведь они явно не из малоимущих семей? " — подытожила она.
Анастасия считает, что необходимо чаще привлекать контролеров на маршруты и начать, наконец, штрафовать за неоплаченные поездки.