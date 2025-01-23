В Корткеросском районе Коми разбились "ВАЗ" и "Geely": водитель отечественного авто погиб

Напомним, в районе Лесозавода под Сыктывкаром столкнулись автомобили марки Honda и Mazda. Водитель Honda получил ушиб кисти, однако госпитализация ему не потребовалась, так как он не был пристегнут ремнем безопасности. При столкновении также пострадала пассажирка в Honda, у которой на руках находилась трехмесячная девочка. У ребенка оказался ушиб брюшной стенки, но госпитализация не понадобилась. 24-летняя пассажирка автомобиля получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы грудной клетки и правого колена. Ею понадобилось ехать в больницу; более серьезные травмы удалось избежать благодаря пристегнутым ремням безопасности.