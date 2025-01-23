В Корткеросском районе Коми разбились "ВАЗ" и "Geely": водитель отечественного авто погиб
- 14:50 23 января
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- Инесса Богатая
Стали известны подробности ДТП в Корткеросском районе возле поселка Визябож. Об этом сообщает ГИББ по Коми.
Напомним, сегодня, 23 января, около 10:14 на 29 километре автодороги "Сыктывкар - Троицко-Печорск" произошло столкновение автомобилей марок "Ваз" и "Geely".
В результате дорожного происшествия пассажир отечественного авто "Ваз" скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Кроме того, в аварии пострадали четыре человека.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, в районе Лесозавода под Сыктывкаром столкнулись автомобили марки Honda и Mazda. Водитель Honda получил ушиб кисти, однако госпитализация ему не потребовалась, так как он не был пристегнут ремнем безопасности. При столкновении также пострадала пассажирка в Honda, у которой на руках находилась трехмесячная девочка. У ребенка оказался ушиб брюшной стенки, но госпитализация не понадобилась. 24-летняя пассажирка автомобиля получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы грудной клетки и правого колена. Ею понадобилось ехать в больницу; более серьезные травмы удалось избежать благодаря пристегнутым ремням безопасности.