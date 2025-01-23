В Коми увеличили размеры пособий на детей

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С 1 января 2025 года региональное подразделение Социального фонда увеличило размеры детских пособий. Это связано с ростом прожиточного минимума в Республике Коми. Так, согласно данным "Комиинформ", увеличены выплаты на детей и беременных женщин, ежемесячные начисления из материнского капитала, а также пособия при рождении или усыновлении первого ребенка.

Рассчитанные выплаты на детей теперь основываются на пересмотренных значениях прожиточного минимума для ребенка: 23 081 рубль в северной природно-климатической зоне Коми и 18 594 рубля в южных областях. Для женщин, ожидающих ребенка, финансовая поддержка определяется на базе обновленного уровня прожиточного минимума для трудоспособных граждан: 25 852 рубля для северных территорий и 20 894 рубля для южных. Величина пособия, назначаемого Отделением СФР, варьируется и составляет 50, 75 или 100% от ПМ, в зависимости от семейного дохода.

Ежемесячная выплата из маткапитала и на первенца до трех лет соответствует 100% прожиточного минимума и составляет 23 081 рубль для северной зоны и 18 594 рубля для южной.

Кроме того, с 1 января увеличился максимальный размер выплат по уходу за малышом до полутора лет для работающих родителей, он теперь равен 68 995, 48 рубля. Изменения коснулись и пособий по беременности и родам: за 140 дней отпуска можно получить суммы от 103 285 до 794 355, 80 рубля, зависящие от уровня заработной платы.