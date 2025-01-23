В Коми подростки в чат-бот "Помощь рядом 11" обратились более тысячи раз для получения психологической помощи

В республике функционирует чат-бот "Помощь рядом 11" на платформе Telegram, предназначенный для поддержки молодых людей в сложных жизненных ситуациях. За год на него направили свыше тысячи запросов, включая повторные обращения.

Психологи использовали этот инструмент для предотвращения вредоносных или пагубных намерений среди подростков. Об этом сообщает "БНК".

Как сообщили в министерстве образования Коми, с февраля 2024 года до середины января 2025 года поступило 1073 обращения, из них 382 раза (35, 6 %) люди обращались повторно. Молодежь делится проблемами, касающимися их психоэмоционального состояния, трудностями в управлении эмоциями, случаями буллинга. Также они говорят о личных отношениях со сверстниками и взрослыми и других сложных ситуациях и эмоциональных состояниях.

На все обращения реагируют специалисты-психологи с профессиональной подготовкой. Чат-бот функционирует без выходных, что делает консультации более доступными. Основные задачи остаются прежними: предоставление информации о возможностях получения психологической помощи анонимно и конфиденциально.

"Эффективность работы чат-бота доказывается числом повторных обращений. Это может свидетельствовать о высоком уровне доверия и удовлетворенности. В 2024 году поступили обращения подростков с пагубными намерениями, и специалисты стабилизировали их состояние, дав рекомендации по восстановлению", — уточнили в министерстве.

Если проблема требует личной консультации, специалист предоставляет контакты для записи к психологу по месту жительства или в Центр экстренной психолого-педагогической помощи. Эта схема работает также в кризисных ситуациях, связанных с насилием над несовершеннолетними и обращениями, требующими участия других специалистов, таких как психиатры или наркологи.