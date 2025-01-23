Новый корпус Сыктывкаркого университета планируют завершить в течение 2025 года

В Сыктывкарском государственном университете продолжается внутренняя отделка нового корпуса Строительную площадку планируют завершить в 2025 году, хотя точная дата еще не определена. Об этом сообщает "БНК".

По данным издания, пять институтов будут переведены в обновленное здание в центре столицы Коми.