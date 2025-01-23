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Новый корпус Сыктывкаркого университета планируют завершить в течение 2025 года

Новый корпус Сыктывкаркого университета планируют завершить в течение 2025 годаЭскиз с сайта СГУ

В Сыктывкарском государственном университете продолжается внутренняя отделка нового корпуса Строительную площадку планируют завершить в 2025 году, хотя точная дата еще не определена. Об этом сообщает "БНК".

По данным издания, пять институтов будут переведены в обновленное здание в центре столицы Коми.

В данным момент в реконструируемом здании на улице Коммунистической ведутся работы по внутренней отделке. Монтаж напольного покрытия из керамогранита, облицовка воздуховодов гипсокартоном, установка подвесных потолков и монтаж ограждений на лестницах — вот лишь часть выполняемых задач. Также выполняется монтаж инженерных систем: освещения, внутренних кабелей связи, сигнализации охраны и пожарной безопасности, вентиляционных воздуховодов.

Различные работы находятся в различных стадиях готовности и пока не сданы подрядчиком:

— отопление завершено на 99%;

— индивидуальный тепловой узел готов на 100%;

— системы вентиляции на 96%;

— противодымная вентиляция на 95%;

— кондиционирование на 75%;

— внутренние водопроводные сети на 55%;

— канализационная система внутри здания на 65%;

— электрическое освещение на 77%;

— силовое электрооборудование на 78%;

— системы охраны и пожарной сигнализации (ОПС) — 59%;

— контроль доступа (СКУД) на 20%;

— уведомление и эвакуация при пожаре (СОУЭ) — 30%;

— охранное телевидение (СОТ) — 33%;

— приобретение и установка лифтов на 75%;

— автоматизация удаления дыма — 20%;

— наружное освещение перед фасадами — 20%;

— наружные тепловые сети, водопровод, канализация, ливневая канализация — 100%;

— дренажная система полная — 100%;

— электрообеспечение насосных станций на 55%;

— дорожные покрытия на 90%;

— озеленение на 30%.

Хоть завершение объекта намечено на 2025 год, точная дата не утверждена. Проект делится на два этапа — сдача после строительных работ и дальнейшая комплектация мебелью. Идет подготовка к закупкам оборудования и инвентаря. Корпус уже имеет лицензию на образовательную деятельность, поэтому дополнительное получение разрешения не требуется. При окончательной приемке комиссия оценит здание на соответствие законодательным требованиям для образовательных учреждений.

В новое здание университета планируется перевести несколько институтов: экономики и управления, иностранных языков, педагогики и психологии, гуманитарных наук, истории и права.

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