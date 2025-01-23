Новый корпус Сыктывкаркого университета планируют завершить в течение 2025 года
- 14:30 23 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкарском государственном университете продолжается внутренняя отделка нового корпуса Строительную площадку планируют завершить в 2025 году, хотя точная дата еще не определена. Об этом сообщает "БНК".
По данным издания, пять институтов будут переведены в обновленное здание в центре столицы Коми.
В данным момент в реконструируемом здании на улице Коммунистической ведутся работы по внутренней отделке. Монтаж напольного покрытия из керамогранита, облицовка воздуховодов гипсокартоном, установка подвесных потолков и монтаж ограждений на лестницах — вот лишь часть выполняемых задач. Также выполняется монтаж инженерных систем: освещения, внутренних кабелей связи, сигнализации охраны и пожарной безопасности, вентиляционных воздуховодов.
Различные работы находятся в различных стадиях готовности и пока не сданы подрядчиком:
— отопление завершено на 99%;
— индивидуальный тепловой узел готов на 100%;
— системы вентиляции на 96%;
— противодымная вентиляция на 95%;
— кондиционирование на 75%;
— внутренние водопроводные сети на 55%;
— канализационная система внутри здания на 65%;
— электрическое освещение на 77%;
— силовое электрооборудование на 78%;
— системы охраны и пожарной сигнализации (ОПС) — 59%;
— контроль доступа (СКУД) на 20%;
— уведомление и эвакуация при пожаре (СОУЭ) — 30%;
— охранное телевидение (СОТ) — 33%;
— приобретение и установка лифтов на 75%;
— автоматизация удаления дыма — 20%;
— наружное освещение перед фасадами — 20%;
— наружные тепловые сети, водопровод, канализация, ливневая канализация — 100%;
— дренажная система полная — 100%;
— электрообеспечение насосных станций на 55%;
— дорожные покрытия на 90%;
— озеленение на 30%.
Хоть завершение объекта намечено на 2025 год, точная дата не утверждена. Проект делится на два этапа — сдача после строительных работ и дальнейшая комплектация мебелью. Идет подготовка к закупкам оборудования и инвентаря. Корпус уже имеет лицензию на образовательную деятельность, поэтому дополнительное получение разрешения не требуется. При окончательной приемке комиссия оценит здание на соответствие законодательным требованиям для образовательных учреждений.
В новое здание университета планируется перевести несколько институтов: экономики и управления, иностранных языков, педагогики и психологии, гуманитарных наук, истории и права.