С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил всех, кто оставляет деньги на банковской карте

В Сбербанке рассказали о новом сюрпризе, который коснется тех людей, которые привыкли хранить оставшиеся у них деньги на карте. Новое решение банка изменит доходность по некоторым инструментам. И люди смогут уже сегодня воспользоваться этим, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, изменение коснулось сберегательного продукта, с помощью которого можно снизить риски от высокой инфляции. Речь идет о накопительных счетах, на которых можно хранить средства и получать за это проценты. Основное отличие от вклада в том, что деньги можно снять в любой момент без потери процентов.