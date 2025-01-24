С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил всех, кто оставляет деньги на банковской карте
- 03:07 24 января
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- Служба новостей
В Сбербанке рассказали о новом сюрпризе, который коснется тех людей, которые привыкли хранить оставшиеся у них деньги на карте. Новое решение банка изменит доходность по некоторым инструментам. И люди смогут уже сегодня воспользоваться этим, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, изменение коснулось сберегательного продукта, с помощью которого можно снизить риски от высокой инфляции. Речь идет о накопительных счетах, на которых можно хранить средства и получать за это проценты. Основное отличие от вклада в том, что деньги можно снять в любой момент без потери процентов.
При этом для тех, кто впервые откроет подобный счет, Сбер ввел новые условия. Первое время можно будет получать 18 процентов годовых. Причем если раньше такой доход начисляли всего два месяца, то теперь срок увеличился до трех месяцев. После чего ставка уже будет опускаться.
Отмечается, что такой бонус будет доступен тем, кто получает на сберовскую карту либо пенсию, либо заработную плату или любой другой официальный доход. Проценты будут начислять на счет каждый день по итогу дня на остаток. И сделать это каждый сможет уже сегодня.