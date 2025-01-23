В Сыктывкаре в ДТП пострадала трехмесячная девочка
- 10:45 23 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкарском районе Лесозавода произошла авария между автомобилями Honda и Mazda. О подробностях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.
Как передает издание, инцидент произошел 22 января в 20:10. 25-летний водитель на Honda Civic ехал по улице Школьной, направляясь с улицы Зои Космодемьянской к улице Пермской. Возле дома №102 на улице Северной, предпринимая левый поворот, водитель Honda не уступил дорогу, в результате чего столкнулся с встречным автомобилем Mazda.
В результате аварии водитель Honda получил ушиб кисти, госпитализация не потребовалась. Он не был пристегнут ремнем безопасности.
Также от удара травмироваалась пассажирка в Honda, у которой на руках находилась трехмесячная девочка. У ребенка диагностирован ушиб брюшной стенки, госпитализация также не понадобилась.
24-летняя пассажирка иномарки получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы груди и правого колена. Ей потребовалась госпитализация; предотвратить более серьезные травмы помогли пристегнутые ремни безопасности.
По информации ГАИ, 25-летний водитель ранее 136 раз привлекался за нарушения ПДД, шесть раз за последние 12 месяцев. Водительские права он получил в 2023 году.