В Сыктывкаре в ДТП пострадала трехмесячная девочка

В Сыктывкарском районе Лесозавода произошла авария между автомобилями Honda и Mazda. О подробностях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

Как передает издание, инцидент произошел 22 января в 20:10. 25-летний водитель на Honda Civic ехал по улице Школьной, направляясь с улицы Зои Космодемьянской к улице Пермской. Возле дома №102 на улице Северной, предпринимая левый поворот, водитель Honda не уступил дорогу, в результате чего столкнулся с встречным автомобилем Mazda.