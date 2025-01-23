Только этот чай советуют пить каждый день: укрепляет иммунитет и делает ум острее

Чай, уже многие века известный человечеству, стал больше, чем просто напитком. В XVII веке в России его называли "китайской травой", а на Востоке — божественным даром, способным даровать силу и просветление. Современные научные исследования подтверждают целебные свойства этого древнего напитка.

Химический состав: естественный коктейль для здоровья

Лист чая можно описать как природную лабораторию, содержащую примерно 300 уникальных соединений. Этот сложный химический состав включает: