В Сыктывкаре владелица собаки заплатит 200 тысяч рублей за укус

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В Сыктывкаре, в отделе судебных приставов, завершено исполнительное производство по делу о взыскании возмещения за причинённый моральный вред. Девушка хотела записать ролик с собакой своей подруги, но животное, обычно ведущее себя мирно, испугалось и агрессивно укусило её в лицо. Травма вызвала воспаление, что потребовало стационарного лечения и визитов к специалистам по косметологии.

Несмотря на активные попытки владелицы собаки помочь устранить последствия инцидента, отношения между подругами были разорваны. Она обратилась в суд, где был подан иск на 1 миллион рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Суд частично удовлетворил иск и постановил, что ответчица должна выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей. Исполнительный лист направлен в отдел судебных приставов Сыктывкара № 2.

Судебный пристав отправила должнице уведомление о начале исполнительного производства через личный кабинет на портале Госуслуг, предупредив о дополнительном сборе в случае просрочки исполнения. Размер сбора составил бы 7 % от иска, что равно 14 тысячам рублей.