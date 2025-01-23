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В Ухте на капремонт закрывают саму большую школу

В Ухте на капремонт закрывают саму большую школу Фото из архива

В Ухте на капитальный ремонт закроют школа №21. Новый учебный год дети проведут в других образовательных учреждениях. Об этом сообщает "Комиинформ".

Сейчас этот вопрос решается с учетом удобного распределения школьников.

Как сообщила начальник управления образования администрации Ухты Наталья Короткова, школа №21 была построена по стандартному проекту и открылась в сентябре 1976 года. В 2004 году она стала школой с углубленным изучением ряда предметов, включая английский язык и физику, передает "Комиинформ".

За много лет школа выпустила 2430 учеников, окончивших одиннадцать классов, из которых 117 получили золотые и серебряные медали. На данный момент она является крупнейшей в городе по количеству обучающихся — 1071 ученик и педагогов — 73 человека.

Также, как отметила Наталья Короткова, завершается подготовка проектно-сметной документации для капитального ремонта школы №18. Планируется проведение текущих ремонтных работ и в других образовательных учреждениях.

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