В Сыктывкаре 8 февраля сразу на четырех площадках пройдет "Лыжня России — 2025"

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8 февраля в Сыктывкаре пройдет "Лыжня России — 2025", как информировала администрация города. Согласно данным от мэрии, в этом году мероприятие развернется на четырех площадках:

лыжная база "Динамо" на улице Лесопарковой, 9;

лыжная база "Веждино" в Эжвинском районе по адресу: ул. Островского, 50;

спортивный стадион в поселке Краснозатонский на Грибном проезде, 3;

освещенная лыжная трасса около школы №15 в поселке Верхняя Максаковка. На этих площадках планируются массовые забеги, где участники смогут выбирать дистанцию по уровню своих возможностей.

На старт выйдут как любители, так и профессиональные спортсмены. Специальные соревнования для опытных лыжников, которые будут бороться за медали, намечены в Сыктывкаре, Эжвинском районе и поселке Краснозатонский.

В день проведения мероприятия для жителей города будет предоставлен бесплатный автобус.