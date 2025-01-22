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В Сыктывкаре 8 февраля сразу на четырех площадках пройдет "Лыжня России — 2025"

В Сыктывкаре 8 февраля сразу на четырех площадках пройдет "Лыжня России — 2025"Фото из архива

8 февраля в Сыктывкаре пройдет "Лыжня России — 2025", как информировала администрация города.

Согласно данным от мэрии, в этом году мероприятие развернется на четырех площадках:

  • лыжная база "Динамо" на улице Лесопарковой, 9;
  • лыжная база "Веждино" в Эжвинском районе по адресу: ул. Островского, 50;
  • спортивный стадион в поселке Краснозатонский на Грибном проезде, 3;
  • освещенная лыжная трасса около школы №15 в поселке Верхняя Максаковка.

На этих площадках планируются массовые забеги, где участники смогут выбирать дистанцию по уровню своих возможностей.

На старт выйдут как любители, так и профессиональные спортсмены. Специальные соревнования для опытных лыжников, которые будут бороться за медали, намечены в Сыктывкаре, Эжвинском районе и поселке Краснозатонский.

В день проведения мероприятия для жителей города будет предоставлен бесплатный автобус.

Как обычно, на улице Лесопарковая введут одностороннее движение.

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