В Сыктывкаре 8 февраля сразу на четырех площадках пройдет "Лыжня России — 2025"
- 06:30 22 января
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- Инесса Богатая
Фото из архива
8 февраля в Сыктывкаре пройдет "Лыжня России — 2025", как информировала администрация города.
Согласно данным от мэрии, в этом году мероприятие развернется на четырех площадках:
- лыжная база "Динамо" на улице Лесопарковой, 9;
- лыжная база "Веждино" в Эжвинском районе по адресу: ул. Островского, 50;
- спортивный стадион в поселке Краснозатонский на Грибном проезде, 3;
- освещенная лыжная трасса около школы №15 в поселке Верхняя Максаковка.
На этих площадках планируются массовые забеги, где участники смогут выбирать дистанцию по уровню своих возможностей.
На старт выйдут как любители, так и профессиональные спортсмены. Специальные соревнования для опытных лыжников, которые будут бороться за медали, намечены в Сыктывкаре, Эжвинском районе и поселке Краснозатонский.
В день проведения мероприятия для жителей города будет предоставлен бесплатный автобус.
Как обычно, на улице Лесопарковая введут одностороннее движение.