В Коми избрали нового руководителем администрации Печоры

Фото со страницы Олега Шутова в соцсети «ВКонтакте»

21 января в Печорском районе прошел конкурс по отбору кандидатов на должность главы администрации муниципалитета. Об этом сообщает "БНК". В этом соревновании приняли участие исполняющая обязанности главы Печоры Галина Яковина и предприниматель, депутат районного совета Олег Шутов.

Ранее, 16 октября 2024 года, было проведено внеочередное заседание совета муниципалитета, на котором обсуждалось досрочное прекращение полномочий Валерия Серова, руководившего администрацией Печорского района. Согласно данным БНК, 20 депутатов проголосовали за это решение, а Алексей Громов, представляющий КПРФ, воздержался. Решение было окончательно принято.

На данный момент Валерий Серов, арестованный 1 октября 2023 года, проходит как обвиняемый в деле о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. После его ареста на посту временного руководителя администрации был назначен заместитель Владимира Менникова, а с января 2024 года обязанности главы муниципалитета исполняла Галина Яковина.