В Коми прокуратура нашла нарушения в организации питания детей сразу в трех школах
- 20:30 21 января
- 6+
- Инесса Богатая
Прокуратура Усть-Куломского района совместно с Территориальным отделом Роспотребнадзора по Республике Коми проверила соблюдение санитарных и эпидемиологических норм при организации питания для детей в школах.
Сотрудники региональных ведомств выявили, что оборудование и состояние пищеблоков в шести учебных заведениях не соответствуют установленным стандартам.
Добавим, что по результатам проверки прокуратура направила представления руководителям всех шести учебных заведений. Отметим, что полное устранение нарушений было достигнуто в трех школах, в оставшихся — лишь частично.
В связи с этим надзорное ведомство подало в суд три иска, требуя от образовательных учреждений устранить выявленные недостатки в организации питания детей. Суд удовлетворил предъявленные иски, обязав администрации школ приобрести и установить исправное оборудование и провести ремонтные работы в пищеблоках.
Также отметим, что после вступления судебного решения в законную силу прокуратура осуществит контроль за его исполнением на практике.