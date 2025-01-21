В Коми прокуратура нашла нарушения в организации питания детей сразу в трех школах

Прокуратура Усть-Куломского района совместно с Территориальным отделом Роспотребнадзора по Республике Коми проверила соблюдение санитарных и эпидемиологических норм при организации питания для детей в школах.

Сотрудники региональных ведомств выявили, что оборудование и состояние пищеблоков в шести учебных заведениях не соответствуют установленным стандартам.