В Коми выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом на 20%

В Коми зафиксирован рост случаев заболеваний ОРВИ и гриппом среди взрослого населения. Эту информацию предоставила Республиканская инфекционная больница, после анализа сведений, полученных от регионального Роспотребнадзора.

Так, согласно имеющимся данным, в течение недели врачи чаще принимали пациентов старше 14 лет с простудными симптомами. В период с 13 по 19 января медики зарегистрировали 4 805 обращений с симптомами ОРВИ, из которых 2 304 приходились на детей.

Отметим, что среди заболевших 48% составляют дети до 14 лет, а 52% – взрослые.

Количество заболевших возросло на 20,9% по сравнению с прошлой неделей, оставаясь ниже эпидемического порога на 48,5%.

Согласно результатам лабораторных исследований, определены вирусы гриппа А(H1N1)pdm09, а также выявлены другие респираторные вирусы.