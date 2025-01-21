Замерзающим жителям Коми доставили сырой уголь

В Печорском районе обостряется проблема с поставкой твердого топлива. Хотя еще осенью уголь был направлен на тупик, жителям его доставили лишь 13 января после вмешательства Ростислава Гольдштейна и региональной прокуратуры.

Однако теперь местные жители вынуждены разбивать замерзший уголь ломами. Об этом сообщает "БНК".