Замерзающим жителям Коми доставили сырой уголь
- 17:30 21 января
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- Инесса Богатая
В Печорском районе обостряется проблема с поставкой твердого топлива. Хотя еще осенью уголь был направлен на тупик, жителям его доставили лишь 13 января после вмешательства Ростислава Гольдштейна и региональной прокуратуры.
Однако теперь местные жители вынуждены разбивать замерзший уголь ломами. Об этом сообщает "БНК".
"Ситуация с углем длится уже несколько недель. Вы отчитались, что все решено и уголь доставлен, но что в итоге мы имеем? Еще раз разбираемся. Можно ли избежать подобных вопросов в будущем? Это каждый раз чрезвычайная ситуация. С «Коми тепловой компанией» разберитесь. Жду отчета сегодня вечером", — выразил недовольство Ростислав Гольдштейн на еженедельной встрече.
В январе жители села Соколово пожаловались, что 50 семьям приходится отапливать дома дровами и любыми горючими материалами, так как уголь стоит в мешках в 30 километрах в Кожве, ожидая доставки с октября 2024 года, но чиновники все еще не могут наладить транспортировку.
15 января 2025 года администрация Печорского района провела выборочную проверку поставок угля. Было отмечено, что не все жители используют право на приобретение топлива по сниженным ценам.
В тот же день стало известно, что ситуация с обеспечением углем решена благодаря указанию Ростислава Гольдштейна и вмешательству прокуратуры. Уголь доставили как в Соколово, так и в Кожву, но вскоре обнаружилось, что топливо в мешках отсырело и замерзло.