В Коми за сутки произошло четыре пожара

Фото ГУ МЧС по Коми

За последние сутки спасатели справились с четырьмя пожарами. Пострадавших нет, сообщает Главное управление МЧС по Коми. Как передает пресс-служба регионального ведомства, в Ухте из-за поломки электрооборудования произошло возгорание в гараже на улице Строительной, огонь охватил 12 квадратных метров.

Также на улице Советской в многоквартирном доме в Ухте пожар был потушен на одном квадратном метре, в настоящее время дознаватели МЧС России выясняют причину происшествия.

Кроме того, в поселке Верхнеколвинск Усинского района огонь в хозпостройке ликвидирован на площади четыре квадратных метра, вероятно, он возник из-за неисправного электрооборудования.

На улице Полевой в Выльгорте пожар в бане распространился на десять квадратных метров, предварительно установлено, что это произошло из-за несоблюдения норм пожарной безопасности при использовании отопительной печи.