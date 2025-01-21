62-летняя жительница Коми перевела мошенникам почти три миллиона рублей в надежде увеличить свои доходы

В полицию Усинска обратилась 62-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой дистанционного мошенничества. Об этом передает пресс-служба МВД по Коми.

Пенсионерка объяснила, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником росфинмониторинга, и предложил принять участие в якобы "экспериментальном нацпроекте по обогащению населения". После того как ей рассказали о перспективе безбедной жизни, ее переключили на другого собеседника, который притворился представителем правоохранительных органов. Этот мошенник использовал сложные юридические термины и в конце разговора подчеркнул, что программа является секретной, а потому о ней нельзя никому рассказывать.