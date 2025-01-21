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62-летняя жительница Коми перевела мошенникам почти три миллиона рублей в надежде увеличить свои доходы

62-летняя жительница Коми перевела мошенникам почти три миллиона рублей в надежде увеличить свои доходы Фото из архива

В полицию Усинска обратилась 62-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой дистанционного мошенничества. Об этом передает пресс-служба МВД по Коми.

Пенсионерка объяснила, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником росфинмониторинга, и предложил принять участие в якобы "экспериментальном нацпроекте по обогащению населения". После того как ей рассказали о перспективе безбедной жизни, ее переключили на другого собеседника, который притворился представителем правоохранительных органов. Этот мошенник использовал сложные юридические термины и в конце разговора подчеркнул, что программа является секретной, а потому о ней нельзя никому рассказывать.

По рекомендациям лжеконсультантов женщина оформила два кредита на сумму 2,7 млн рублей, сказав банковским служащим, что планирует приобрести квартиру. В течение следующего месяца она постепенно переводила средства на различные счета в ожидании, что получит в итоге суммы вдвое больше переведенных.

Пенсионерка, не имея средств для оплаты кредитов, обратилась к мошенникам с просьбой ускорить выплату обещанного вознаграждения, однако те начали требовать еще денег. В итоге она решила обратиться в полицию, где выяснила, что ее обманули.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

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